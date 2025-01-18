Karabekir ilkokulu öğretmenleri Prag yolcusu Karabekir ilkokulu öğretmenleri Prag yolcusu

Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler kesintisiz olarak devam ediyor.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 10-17 Ocak 2025 tarihleri arasında 296 denetim yapıldı. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 1 idari yaptırım kararı uygulandı. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 10 adet numune alındı. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolü noktasında ihbarları değerlendiriliyor. Bu anlamda gelen 10 başvuru değerlendirildi.

Kaynak: iha