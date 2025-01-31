Erzurum’da işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.

Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde, malzeme üreten işletmelere yönelik 24-31 Ocak 2025 tarihleri arasında; 289 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere idari yaptırım kararı uygulandı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Analize dayalı yapılan çalışmalarda 7 adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 gıda hattı ile gelen 20 başvuru değerlendirilmiştir” denildi.