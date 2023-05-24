28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala sandık heyecanı da artmaya başladı. Seçimin ikinci turuna doğru; Erzurum’da sakin ve sessiz bir seçim ortamının olduğu gözleniyor. Partiler daha çok salon toplantıları, esnaf ve ev ziyaretlerini tercih ediyor.

Partililer ziyaretlerini sıklaştırdı

Erzurum’da 28 Mayıs 2023 günü yapılacak olan seçimler için hazırlıklar sürüyor. Ancak partililerin bir önceki seçime nazaran daha çok salon toplantılarını ve seçmen ziyaretlerini tercih ettikleri görülüyor. Şehrin en işlek caddelerinde dahi seçime dair çok ciddi bir hareket ve aksiyon gözlenmiyor. Erzurum’da Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerinde 2 bin 241 sandık sandıkta 440 bin 221 oy kullanılmış ve bu oyların 431 bin 76’sı geçerli sayılmıştı. Erzurum’da seçime katılım oranı yüzde 86,27 iken, toplam seçmen sayısı 510 bin 281 olarak açıklandı.

Erzurum’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ipi göğüsledi

14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde Erzurum’dan sandıklardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68,59 oy çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24,56, Sinan Oğan yüzde 6,7 ve Muharrem İnce yüzde 0,28 oranında oy almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Erzurum’dan en yüksek oy desteği Pazaryolu ilçesinden % 86,84 ile gelirken, Karayazı ilçesinden Kemal Kılıçdaroğlu’na % 72,34 oranında oy geldi.

Merkez ilçelerde oy oranları nasıl?

Erzurum’un merkez ilçeleri olan Aziziye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 76,35, Palandöken ilçesinden yüzde 66,96 ve Yakutiye ilçesinden yüzde 72,50 destek geldi. Kemal Kılıçdaroğlu’na ise Aziziye ilçesinden yüzde 16,18, Palandöken ilçesinden yüzde 23,98 ve Yakutiye ilçesinden yüzde 19,02 oranında oy çıktı.

Sinan Oğan’a en çok oy Palandöken’den

Pazar günü yapılacak ikinci tur oylamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin kilit ismi olan Sinan Oğan’ın Erzurum’da en çok oyu yüzde 8,78 ile Palandöken ilçesinden aldığı görülürken, Aziziye ilçesinden yüzde 7,32 ve Yakutiye ilçesinden yüzde 8,28 oranında oy geldi. Sinan Oğan’a Erzurum’dan en az oy ise yüzde 1,66 ile Tekman ilçesinden çıktı.

Cumhur İttifakı yüzde 66,89 oy aldı

Erzurum’da Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerden Ak Parti % 43.27 ile dört milletvekili, MHP % 16.71 ile bir milletvekili çıkarırken, Yeniden Refah Partisi %4.95 ve BBP %1.74 oyda kaldı. Yeşil Sol Parti % 9.89 ile Erzurum’da bir milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı’nın Erzurum’daki oy oranı % 66,89, Millet İttifakı’nın %16,15, Ata İttifakı’nın % 2,64, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın % 9,89 ve Sosyalist Güç Birliği % 0,31 olarak gerçekleşti.