Erzurum’da düzenlenen programla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin konser verdiği programda aday öğretmenler de yemin etti.

Erzurum’da düzenlenen programla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin konser verdiği programda aday öğretmenler de yemin etti.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinin ortaklaşa hazırladıkları 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşti. Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Programda konuşan Vali Okay Memiş, ‘’Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere başöğretmenimiz, ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, şehit öğretmenlerimize ki daha geçenlerde maalesef bir öğretmen kardeşimizi şehit verdik Allah’tan rahmet diliyorum ve hayatta olanlara da aileleri ile birlikte hayırlı uzun ömürler diliyorum’’ dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise, “Öğretmenler öğrenmek ve öğretmek gayesiyle yanan yol mimarlarıdır. El değmemiş dimağların emanetçisi, tertemiz yüreklerin bahçıvanı, cevherleri mücevherlere dönüştüren sarraflardır. Eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü içtenlikle kutluyorum. Aramıza yeni katılan öğretmen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Görevini hakkıyla yerine getirmiş, ülkemize ve milletimize hayırlı nesiller yetiştirmiş, emekli olmuş meslektaşlarımıza hayırlı uzun ömürler temenni ediyorum’’ dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Vali Memiş emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim etti. Aday öğretmenler ise programda yemin etti. Programın son bölümünde ise Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından mini bir konser verildi.