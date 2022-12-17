Erzurum’da, Anadolu Büyük Aile Federasyonu tarafından "Stratejik Bağlarımız Güçleniyor" projesi kapsamında "2023-2025 Stratejik Plan Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Erzurum’da, Anadolu Büyük Aile Federasyonu tarafından "Stratejik Bağlarımız Güçleniyor" projesi kapsamında "2023-2025 Stratejik Plan Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Erzurum, Malatya, Ağrı, Muş ve Bingöl illerde bulunan yurt ay dernekleri tarafından kurulan Anadolu Büyük Aile Federasyonu, Erzurum’da toplandı. Özel bir otelde, Avrupa Birliği Sivil Düşün desteği ile "Stratejik Bağlarımız Güçleniyor" projesi kapsamında "2023-2025 Stratejik Plan Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayda konuşan Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonu Başkanı Mehmet Çolak, "Federasyonumuz ve bağlı derneklerin kurucu ve üyeleri devlet koruması altında yetişmiş gençlerden oluşmakta olup, devlet koruması altında kalan çocuklar ve bir zamanlar devlet koruması altında kalan gençler ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş, özel bir amaca hizmet etmek için faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda örgütümüz, çocuklar ve gençlerin sosyal hayata uyumunu sağlamak, bakım sonrası yaşamlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek amacıyla haklarını savunmak, çalışmalarımızı disipline etmek, kurumsallaştırmak ve yol haritası ortaya koymak amacıyla stratejik plan hazırlayacağız. Bu çalışmamız ile birlikte 3 yıllık stratejik plan geliştirip uygulayarak faydalanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verip, daha verimli bir iş üretmiş olacağız Hazırlanacak olan stratejik plan ile birlikte işbirliğimizi güçlendirerek, hedef kitlemize yönelik çalışmalarda açık ve net mesajlar vererek kitleleri harekete geçirmek için çalışmalarımızı disipline etmeyi, ortak sorunlara ortak çözüm önerileri ve söylemler geliştirmeyi beklemekteyiz. Ayrıca örgütümüz bu çalışma ile birlikte ilk defa uzun vadeli stratejik plan hazırlamış ve uygulamış olacaktır. Çalışmalarımız ile birlikte örgütümüze bağlı dernekler, dolayısıyla bu derneklerin hedef kitlesi olan devlet korumasında kalan çocuklar ve bir zamanlar devlet koruması altında kalan gençlerin faydalanmasını istiyoruz. Bizlerin, bir zamanlar devlet korumasında kalan kişiler olarak hedef kitlemiz ile empati kurabilecek bir yaşam hikayemiz vardır. Hedef grubumuz ile iletişim kurmada, rol model olmada yaşamsal tecrübelerimiz vardır. Bu nedenle neye ne zaman ihtiyaç duyduklarını bilmekteyiz. Bu çalışmamız ile birlikte örgütümüzü iyi hazırlanmış bir stratejik plan ile güçlendirerek anılan ihtiyaçlara cevap vereceğiz. Bu çalışmamız ile birlikte aşağıda belirttiğimiz yol ve faaliyetler gerçekleştirilecektir. Stratejik plan 3 yıllık olarak 2023-2025 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Sivil Düşün Uzmanı Medeni Sungur tarafından federasyon yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve gönüllü katılımcılara "Stratejik Planı" anlatırken, daha sonra görev dağılımı yapıldı.