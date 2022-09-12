Erzurum’da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı, Palandöken Yıldızkent İlkokulunda düzenlenen etkinliklerle başladı.

Erzurum’da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı, Palandöken Yıldızkent İlkokulunda düzenlenen etkinliklerle başladı.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma komutanı katıldı.

“Erzurum’un en uzak kısımlarında görev yapan öğretmenleri asla yalnız bırakmayacağız”

Erzurum’un eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazır olduğunu belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “Bizler Erzurum olarak 2022-2023 Yılı Eğitim Öğretim dönemine hazır durumda bulunuyoruz. Anadolu’nun zirvesindeyiz, Anadolu’nun giriş kapısındayız. Çocuklarımızın eğitim ve öğretimi için bütün okullarımızı hazır hale getirdik. Cefakar ve fedakar öğretmenlerimiz ile beraber en ücra köşelerden il merkezinde bulunan okullarımıza kadar hepsini hazır hale getirdik. Çocuklarımızın bu okullarda iyi şartlarda veya kaliteli bir eğitim alması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz çocuklarımızı çok iyi yetiştireceğimize inanıyoruz. Ailelerimizin içi rahat olsun. Erzurum’un en uzak kısımlarında görev yapan öğretmenlerimizi asla yalnız bırakmayacağız” dedi.

“Okullarımız kendi bütçelerini oluşturacaklar”

Okulların bütçelerini artık kendileri belirleyeceklerini kaydeden Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “Eğitim yılında 1 yıl içerisinde 4 milyar 500 milyon liralık altyapı yatırımı 456 eğitim binası ve 6 bin 666 dersliği öğrencilerimizin hizmetine sunmuş durumda bulunuyoruz. Okullarımızın kendi eksiklerini giderebilmeleri için ilk defa eğitim öğretim yılı öncesinde doğrudan okullarımıza bütçe gönderdik. Okullarımızın tamamında ihtiyaç durumlarına göre artık bütçelerini okullarımız kendileri oluşturuyor. İhtiyaçları olan parayı biz gönderiyoruz; artık velilerden bu ihtiyaçlar doğrultusunda para istenmeyecek. Temizlik, kırtasiye, küçük onarım, laboratuvar ve donatım malzemeleri için okullarımıza bu çerçevede toplam 3 milyar 100 milyon ödenek gönderdik. Öğrencilerimiz için ücretsiz hazırlanan 153 milyon ders kitabı ile 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar 91 çeşitten oluşan 136 milyon adet yardımcı kaynak kitabı öğrencilerimizin sıralarına bırakıldı. Bu yıl ilk defa 60 bin temizlik personelini aldık ve eğitim öğretim dönemi başlamadan okullarımızda görevlendirdik” açıklamalarında bulundu.

Öğrencileri geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Bu eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimize, eğitim camiamıza, velilerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin umudu ve ışığı olan çok kıymetli öğrencilerimizi geleceğe hazır donanımlı ve diğerlerinden asla geriye düşmeyen hatta onları aşan bir nitelikte yetiştirmektir” diye konuştu.

Çocukların eğitim düzeyini, eğitim kadrosunun belirlediğini belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, “Bir milletin geleceğini eğitim düzeyi belirliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de geleceğini bugün eğitim çağına gelmiş olan yavrularımız belirleyecek. Devletimizin müreffeh devletler arasında yer alması için verilen mücadele bugün burada eğitim ve öğretim yılının açılış töreniyle bir araya geldiğimiz ve yavrularımızı eğiten eğitim kadrosuyla sağlanacak” dedi.