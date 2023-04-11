Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ev sahipliğinde ve ilgili sektör paydaşlarının katılımıyla "Sektör Kampüste” programı tanıtım töreni gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesinin de 20 paydaş üniversiteden birisi olarak yer aldığı proje kapsamında Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı imza törenine katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, üniversitelerle özel sektörü bir araya getirerek öğrencilerin Milli Teknoloji Hamlesi yolunda önemli kazanımlar elde etmesine olanak tanıyacak "Sektör Kampüste” programına ilişkin, "Teknofest ile yakaladığımız ulusal ölçekli etkiyi bu programla da gerçekleştireceğiz" dedi.

20 üniversite, 20 kurum ile paydaş oldu

Zekeriya Coştu, öğrencilerin ilgili teknoloji alanlarında daha yetkin ve değer üretmeye daha hazır hale geleceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Programımız 20 üniversite ve 20 kurum paydaşının katkılarıyla bu bahar dönemi itibarıyla başlattık. Bakanlığımızın yeni platformu Milli Teknoloji Akademisi üzerinden gençlerimizle buluşturulmak üzere ilk etapta 36 ders hazırladık. Ders müfredatının ve içeriklerin hazırlanmasında derslerin verilmesinde ve öğrencilerle kaliteli iletişim kurulmasında paydaş firma ve kurumlarımız gönüllülük esaslı görev üstleniyor. Üniversitelerimiz de öğrencilerin bu imkanlardan yararlanabilmesi için gerekli inisiyatifleri alıyor. Programın ulaşmasını hedeflediğimiz boyut itibariyle bize ayrı bir heyecan veriyor. Teknofest ile yakaladığımız ulusal ölçekli etkiyi bu programla da gerçekleştireceğiz. Çok daha fazla firma ve üniversitemizin katılımıyla programımızı büyük bir seferberliğe dönüştürmeyi, her ders döneminde 10 binlerce öğrencimizin milli teknoloji hamlesiyle bağlarını güçlendirmeyi arzu ediyoruz."

"İş dünyasıyla iç içe eğitimler verilecek"

Programın, teknoloji ekosistemindeki gelişmeleri öğrencilerle buluşturacağına ve gelecekte yetişmiş insan kaynağı kapasitesini ciddi oranda artıracağına inandığını ifade ederek konuşmasına başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’yi Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine taşıyacak insan kaynağını yetiştirmek üzere bir Milli Teknoloji Akademisi kurduklarını hatırlatarak, dijital bir öğrenme platformu olan akademi çatısı altında açık dersler, yarışmalar, yayınlar ve programlar düzenlediklerini dile getirdi.

"Sektör Kampüste" programının da bu çatı altında hizmet vermeye başladığını kaydeden Varank, şöyle konuştu:

"İş dünyasıyla iç içe eğitimleri içeren programla, özel sektör firmaları üniversitelerde kredili dersler açıyorlar. 14 hafta süren bu dersler sayesinde iş dünyasındaki bilgi ve tecrübe bizzat özel sektörde çalışan profesyoneller eliyle öğrencilerimize ulaştırılmış oluyor. 2022 güz döneminde bu yenilikçi eğitim modelinin ilk uygulamasını Kariyer.net firmasıyla Ankara Üniversitesi, Turkcell ve Cezeri firmalarıyla Atatürk Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdik. Alanının en iyisi profesyoneller tarafından verilen ’Büyük Veri Analitiği’, ’Yapay Zekaya Giriş’ ve ’Bilgisayar Ağları’ dersleri başarıyla tamamlandı. Hem öğrencilerimiz hem firmalarımız bu işten çok memnun kaldı. 2023 bahar döneminde de 20 paydaş üniversite ve 20 paydaş şirket iş birliğinde yeni eğitimleri başlattık. Verilen derslere baktığınızda inanın ’şunu unutmuşlar’ diyebileceğiniz bir başlık yok. Öğrencilerimiz sistem mühendisliğinden siber güvenliğe, blokzincirden kuantum hesaplamaya, Java’dan uygulamalı doğal dil işlemeye kadar 36 farklı başlıkta en güncel eğitimleri alıyorlar. Şu ana kadar ulaştığımız 1500 öğrenci eğitimlerin ardından staj imkânı da yakalayacak. Daha sonra da bu öğrencilerin istihdamıyla ilgili hem biz hem paydaş kurumlarımız devrede olacak."

"Öğrencilerimiz, bu ekosistemin bir parçası olacak"

Ülkemizin önde gelen kurumlarından Türksat ile iş birliği protokolü imzalayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve özellikle öğrencilerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerine ve kendilerini bu ekosistemin bir parçası olarak görmelerine öncülük edecek bu çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesinin son yıllarda Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle birlikte önemli atılımlar gerçekleştirdiğini, özellikle yapay zeka, dijital dönüşüm ve büyük veri alanlarında söz sahibi olacak adımlar atıldığını, bunun da tüm Atatürk Üniversitesi mensuplarının özverili çalışmalarıyla mümkün olduğunu belirterek, protokolün ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından "Sektör Kampüste” programına katkı veren 20 paydaş firma ve 20 paydaş üniversitenin temsilcileriyle imza töreni yapıldı.

Program ortağı üniversitelerle firmalar şöyle sıralandı:

"Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi.

Kariyer.Net, OBSS Teknoloji, Ziraat Teknoloji, Cezeri, Turkcell, Yongatek, Ulak Haberleşme, ASELSAN, TUSAŞ, Barikat, Profelis, TÜBİTAK (MAM, Bilgem, Butal, UME, Uzay, ULAKBİM), TSE, Türk Patent ve Marka Kurumu, STM, Aspilsan, Türksat, Arçelik, SAS, BAYKAR."

Tören; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile program paydaşı üniversite rektörleri ve firma temsilcilerinin fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.