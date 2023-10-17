SGK’nın 2023 son verilerine göre; Erzurum’da aktif sigortalı sayısı 169 bin 990 olarak kayıtlara geçti.

SGK’ya prim ödeyen çalışanları kapsayan 4A grubu kapsamında Erzurum’da aktif sigortalı sayısı 105 bin 784 adet. 4A aynı zamanda bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade ediyor. Erzurum’da 4B sistemi eski adıyla Bağ-Kur aktif sigortalı sayısı ise 19 bin 304 adet olarak kayıtlara geçti. Emekli Sandığı, SGK’ya dahil olduktan sonra 4C adını aldı. 4C sistemi yani devlet memuru olarak hizmet eden kadrolu çalışanları kapsayan grupta ise 44 bin 902 kişi var.

Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önemli bir potansiyeline ve de varlığına sahip olan Erzurum tarım sigortası kapsamında 4 bin 359 kişi var. SGK verilerine göre Erzurum’da 725 muhtar aktif sigortalı görünürken, stajyer ve kursiyerler kapsamında 15 bin 934, çıraklık kapsamında ise 35 bin 994 kişi bulunuyor.

Erzurum’da SGK kapsamında toplam 10 bin 394 kayıtlı işyeri bulunuyor. Bunlardan 721 kamuya ait. Erzurum’da özel işyeri 9 bin 673 olarak açıklandı.

Erzurum’da 90 bin 937 kişinin malullük, yaşlılık, ölüm sigortası, iş kazası veya meslek hastalığı kapsamında aylık ve gelir alıyor. Bunlardan; 45 bin 894’si işçi emeklisi ya da hak sahibi, 21 bin 20’si eski Bağ-Kur sigortalısı ve 15 bin 345’i emekli sandığı kapsamında şeklinde ayrılıyor.