Erzurum’un Yakutiye Belediyesi tarafından yapılan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi’nin açılışı törenle yapıldı.

1072 Saltuklu Millet Bahçesi’nin açılışına AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Yıldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uça, Ak Parti ve MHP ilçe Başkanlar ve teşkilatları, kamu kurum müdürleri, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandalar katıldı. Açılışta Milletvekili Öz, Başkan Sekmen ve Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın birer konuşma yaptı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, açılışta yaptığı konuşmada göreve geldikleri günden bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve yeni Yüzyıl vizyonu ile çalıştıklarını belirterek,” Valimiz, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl-İlçe Başkanımız ve Teşkilatımızla koordineli bir şekilde, herkesin ve her kesimin ayağına hizmet götürme anlayışında olduğumuzu belirtmek isterim. Desteklerini bizden esirgemeyen tüm büyüklerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle bugün açılışını yaptığımız park ve diğer hizmetlerimizde ortak hareket ettiğimiz ve bizlerden maddi manevi desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen ve ekibine huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yakutiye Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan bu Millet Bahçesine ecdadımızın aziz hatırasına ithafen ‘’1072 Saltuklu’’ ismini verdik. Cumhuriyetimizin 100. Yılı, Türkiye’mizin yeni Yüzyılının çok daha müreffeh olacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Bayrağı en ileriye taşımak için var gücümüzle gece gündüz demeden yılmadan yorulmadan çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 1072 Saltuklu Millet Bahçemizin hayırlı olmasını diliyor, bu toprakları bize yurt kılan ecdadımızı saygı ve şükranla yâd ediyoruz.” dedi.

Konuşmalardan sonra parkın açılışı yapıldı. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar yaptığı açıklamada Gazze’de yaşanan insanlık suçundan dolayı Millet Bahçesi açılışını sadece konuşmalar ve kurdele kesimi ile sınırladıklarını ifade etti.