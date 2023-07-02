Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 104. yıl dönümü 3 Temmuz 2023’te yapılacak törenlerle kutlanacak.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a Gelişinin 104. Yıldönümü kutlama törenleri Aziziye İlçesi’ndeki programla başlayacak. Aziziye İlçesi Şehitlik Parkındaki tören Atatürk’ü temsilen sporcu ve öğrencilerin taşıyacağı Türk Bayrağı ve Atatürk Posterinin Muharip ve Malul Gaziler eşliğinde Aziziye İlçesi Şehitlik Parkındaki tören yerine getirilerek protokolün selamlanması ile başlayacak. Buradaki törenin ardından kutlama törenleri İstanbulkapı’da sürecek. Burada da Atatürk’ü temsilen öğrenci ve sporcuların taşıyacağı Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri Muharip ve Malul Gaziler ve davul-zurna eşliğinde Askerlik Şubesi önünden başlayarak yürüyüşle tören yerine gelerek 9’uncu Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosunun çalacağı marşla Tören Bölüğü ve Protokolün selamlanması ile karşılanacak. Bayrağın İstanbulkapı’yı geçişinden sonra Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri eşliğinde törene katılan protokolle birlikte atlı birlikler davul-zurna eşliğinde yürüyüşle Gez Mahallesi- Hastaneler Caddesi’ni izleyerek Havuzbaşı’na geçilecek. Havuzbaşı’ndaki programın ardından Atatürkevi ziyaret edilecek.