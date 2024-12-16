Şehrin afet ve beladan korunması için 16. Yüzyılda Pir Ali Baba tarafından başlatılan gelenek, asırlardır Erzurum’da coşkuyla yaşatılıyor.

Halkın sabah namazından önce asırlık camilerde bir araya gelerek başladığı ve gün içinde devam ettirdiği Kur’an-ı Kerim okuma geleneği, vatandaşların ev ve iş yerlerinde de katkı sunmasıyla yaklaşık bir ay boyunca şehirde ikinci bir Ramazan havası estiriyor. Bir ay sürecek ve 17 Ocak 2025 tarihi itibariyle de 1001 hatim programı tamamlanacak. Erzurum Müftülüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Siz kıymetli halkımızın okumuş olduğu hatimleri bulunduğunuz bölgedeki en yakın cami görevlisine bildirerek hatimlerin cem edilmesine yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca okumuş olduğunuz hatimleri "1001 Hatim" programı için kurulan "1001 Hatim" İnternet sitesinden cüz ve hatim sayısı girebilirsiniz. Hatim bağışlama linki; https://dibbys.diyanet.gov.tr/.../Hatim/BinBirHatim.aspx" dedi.

Pir Ali Baba kimdir?

Pir Ali Baba, Erzurum’un Dutçu köyünde 1500’lü yıllarda yaşamış ulemadan bir zattır. Pir Ali Baba hem Yavuz Sultan Selim Han hem de Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde yaşamış Erzurum’un manevi önderlerinden biridir. Hatta rivayetlerden birinde Yavuz Sultan Selim Han’ın Safevilerle yaptığı Çaldıran Savaşı sonrası Dutçu köyü ve civarını kendisine emanet ettiği de söylenir. Bin bir hatim geleneği Erzurum’un tepe noktalarından bir yer olan Dutçu köyünde yaşamış Pir Ali Baba’nın öncülüğünde başlamıştır. Pir Ali Baba’nın mezarı ise köyün güneybatısındaki tepededir. Ruslar I. Dünya Savaşı’ndaki işgal sırasında bu tepede mevziler ve top yolları yapmışlardır. Bahsedilen savaş ve işgal sırasında kesintiye uğrayan 1001 hatim geleneği 1939 Erzincan depreminden sonra Müftü Solakzâde Sadık Efendi’nin girişimiyle tekrar başlamıştır. 1001 Hatim Erzurum’da asırlardır süre gelen önemli bir gelenektir.