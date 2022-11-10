Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yıldönümünde Erzurum’da törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yıldönümünde Erzurum’da törenlerle anıldı.

Anma etkinliklerinin ilk bölümü Havuzbaşı’ndaki Atatürk anıtı önünde yapıldı. Anıta çelenk bırakılmasının ardından saat 09.05’te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirildiği, sirenlerin çalındığı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Havuzbaşı’ndaki törene Vali Okay Memiş, 9. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Berat Acar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda askeri erkan katıldı.

Atatürk anıtı önündeki törenin ardından Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda düzenlenen anma törenine geçildi. Anma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Muhammet Totik ve 9’uncu Kolordu ve Garnizon Komutanlığı’nca görevlendirilen bir subay tarafından yapıldı.

Konuşmaların ardından program, Palandöken Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı ‘Tarih Cesurları Yazar’ temalı Oratoryonun sunulmasının ardından sona erdi.