Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından bir haftalık denetimlerde 2 bin 124 sürücüye para cezası kesildi.

23-30 Ekim tarihleri arasındaki bir haftalık denetim ve çalışmalarda; Erzurum’da 165 araç sürücüsüne koruyucu tertibat, emniyet kemeri ve kask kullanmamaktan, 94 araç sürücüsüne park yasağı kuralı ihlalinden, 663 araç sürücüsüne azami hız limitlerini aşmaktan, 15 araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmaktan, 10 araç sürücüsüne yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 514 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralı ihlalinden, 69 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 112 araç sahibine muayenesiz aracı trafiğe çıkartmaktan, 46 araç sürücüsüne tehlikeli şerit ihlalinden ve 49 araç sürücüsüne sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan ceza yazıldı.

Ayrıca 487 araç sürücüsüne, 2918 sayılı karayolları trafik kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam; 2 bin 124 sürücüye idari para cezası kesildi.