Dijital çağın sporu olarak tanımlanan e-spor alanında kendini geliştirmek isteyen gençlerin teknolojik yeteneklerine yatırım yapması ve antrenörler öncülüğünde eğitim alması amacıyla hazırlanan “Erzurum E-Spor Akademisi” güdümlü projesinde imzalar atıldı.

Dijital çağın sporu olarak tanımlanan e-spor alanında kendini geliştirmek isteyen gençlerin teknolojik yeteneklerine yatırım yapması ve antrenörler öncülüğünde eğitim alması amacıyla hazırlanan “Erzurum E-Spor Akademisi” güdümlü projesinde imzalar atıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda gerçekleşen sözleşme imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile projeden sorumlu kurum yetkilileri katıldı.

Proje ile Erzurum’da e-spor faaliyetlerine yönelik sağlıklı bir ekosistem ve altyapı oluşturulması, gençlerin kendini dijital dünyada tanıtabilmesi ve bu alanda kariyer imkanlarının geliştirilmesi amacıyla bir merkez oluşturulması planlanıyor. Kurulacak tesisin e-spor oyuncularının yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvalar ile gençlerin e-spora profesyonel olarak adım atma fırsatı yakalayacağı bir merkez olması hedefleniyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Erzurum il merkezi ve Narman ilçesinde bir uygulama atölyesi kurulacak, Erzurum merkezinde yer alan atölye kendine ait ayrı bir yerleşkesi olan ilk e-spor atölyesi olma özelliğine sahip olurken atölyeler için gerekli olan donanım ve ekipmanlar proje bütçesinden karşılanacak.

Proje çerçevesinde gençlere ve ailelere e-spor konusunda sağlık, güvenlik ve farkındalık eğitimleri verilecek, profesyonel e-sporcuların yetiştirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda projeye katılan 13-25 yaş arası gençler arasında eğitim sonrasında yapılan sınav sonuçlarının yanı sıra e-sporda göstereceği performans ve e-sporcu testleri sonucuna göre değerlendirmenin gerçekleştirileceği bir tarama yapılacak. Tarama ve test sonuçlarına göre 75 genç profesyonel e-spor oyuncu, koç, yayıncı, hakem eğitimlerine katılmak üzere seçilecek.

Hedef kitleye yönelik projedeki temel faaliyetlerin tamamlanması ve atölyelerin kurulmasının ardından profesyonel eğitimlerini tamamlayan gençlere hitap eden turnuvalar düzenlenecek.