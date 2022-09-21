Erzurum’a bölgenin en büyük yem fabrikası kuruluyor.

Erzurum’a bölgenin en büyük yem fabrikası kuruluyor.

Tarım Kredi Yem A.Ş., Erzurum’da bölgenin en büyük yem fabrikasını kuracak. Fabrikanın 240 bin ton yem kapasitesine ve 48 bin ton hammadde depolama alanına sahip olacağı öğrenildi.

Tarım Kredi Yem A.Ş Genel Müdürü Nedim Nar ve Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Müdürü Bekir Parlak, yapılacak olan fabrika ile ilgili, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile görüşmeler gerçekleştirdi. Parlak, bölgenin hayvancılıkta Türkiye’nin en önemli merkezi konumunda olduğunu söyledi. Bu bağlamda yapılması planlanan yatırımın şehrin hayvancılıkta kalkınmasına öncü olmasına imkân ve fırsat tanıyacağını ifade eden Bekir Parlak, fabrikanın açılmasının bölgede yetiştirilen yem bitkilerinin üretimin artmasına, bölgede bulunan boş tarım arazilerinin ekilmesine, toplam tarımsal hasılanın artmasına destek sağlayacağına, üretimden istihdama geniş bir alanda Erzurum’a ekonomik zenginlik katacağına dikkat çekti. Yem A.Ş Genel Müdürü Nedim Nar ise, en kısa zamanda bu yatırıma başlayacaklarını, Erzurum’un buna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, fabrikaya ve tarım ile hayvancılık noktasında yapılacak yatırımlara her türlü desteği vereceklerini söyledi.