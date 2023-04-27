Seçim Gezilerini Aşkale’de devam ettiren AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Av. Ayşe Deniz Çelik, Çat Kapı ev ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

İstasyon Mahallesi’nde bayanlarla sohbet programı düzenleyen Çelik, ardından Çarşı Mahallesi’nde yine çat kapı yaparak kadınların taleplerini dinledi. AK Parti iktidarı ile 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi yapıldığını anlatan Milletvekili Adayı Çelik, “Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan edindiğimiz bilgilere göre 81 ilimizde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi yapma hedefi doğrultusunda Millet Bahçesi proje ve yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Milletimiz için doğayla iç içe, sosyal kullanım alanları da içeren ferah yaşam alanları oluşturuyoruz. Şu ana kadar Erzurum’da 248 bin 772 metrekare 8 adet Millet Bahçesi çalışması tamamlanmış olup, 248 bin 396 metrekare alan üzerinde 5 adet Millet Bahçesinin yapımı devam etmektedir. Böylelikle vatandaşlarımız artık aileleriyle birlik içerisinde gezip dinlenebilecekleri geniş alanlara kavuşuyor. Erzurum her anlamda gelişmiş bir şehir olma hüviyetine AK Parti ile kavuştu. Bundan sonraki hizmetlerde de yine AK Partinin şehircilik tecrübesini Erzurum’da göreceksiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 14 Mayıs’ta yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 20 yılda bu ülkenin elde ettiği kazanımların çok daha fazlasını bundan sonraki dönem de görebiliriz” diye konuştu.