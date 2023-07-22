Katıldığı televizyon programlarında son yıllarda dikkat çeken Erzurum gastronomi kültüründen sergilediği yemekler ve performanslarla göz dolduran Onur Güral, ilgi odağı olmaya devam ediyor.

24 yaşındaki Onur Güral Kocaeli de yaşıyor. İlk ve orta okul yıllarını Erzurum’da geçiren ve Anadolu Meslek lisesinde aşçılık serüvenine adım atan Güral kendisini daha ileri hedeflere taşıyarak televizyonların yemek programlarına konuk olarak katılmaya başladı. Onur Güral, katıldığı bu programlarda Erzurum lezzetleri ve Erzurum türküleriyle adeta Erzurum’u yaşatıyor. Katıldığı bir yemek yarışmasında Erzurum Cağ Kebabı ismini değiştirerek ve cağ kebabı ekipmanını kullanmadan ortaya çıkardığı yemek oldukça fazla beğeni topladı. Her programda masasında Erzurum bakır ayranlık, bakır sunumluk ve gaz lambasına yer vererek nostaljik ve otantik masalar hazırlayan Onur Güral, Erzurum ağzı ve replikleriyle şimdilerde bir çok televizyon programından davetler alıyor.