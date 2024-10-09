Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dolandırıcıların kendisini de dolandırmaya kalktıklarını belirterek vatandaşları dolandırıcılara karşı bir kez daha uyardı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kendisinin de dolandırılmaya çalışıldığını belirterek vatandaşları dolandırıcılara karşı bir kez daha uyardı. Vali Mustafa Çiftçi, "Bir kargo teslimi alakalı adresi güncellemem gerektiğini söylediler. Adresi güncelledim. Ondan sonra da bir ek ödeme talep ettiler. Yalnız ek ödemeyi yaparken sanal kart kullandım. Sanal kartın da limiti çok düşüktü. Oradan çekemediler. Eğer normal kartımı kullanmış olsaydım muhtemelen ki en az 150 bin lira civarında belki para çekebileceklerdi. Yani o sanal kart uygulamasıyla bu işten kurtuldum. En güzeli hiç açmamak. Yani bu olaylara karşı dikkatli ve temkinli olmak" şeklinde konuştu.

"Asker, polis ve savcı süsü veriyorlar"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, aylık asayiş toplantısında yaptığı değerlendirmede, dolandırıcıların iş başında olduğunu ifade ederek, "Yani vatandaşlarımızı yine böyle kandırmaya, kendi tuzaklarına düşürmeye devam ediyorlar. Dolandırıcılık derken özellikle bilişim sistemlerini kullanarak yapılan nitelikli dolandırıcılık var. Yani internet üzerinden böyle arıyorlar. Vatandaşımızı veya işte kendilerine asker, polis, savcı süsü veriyorlar, operasyon yapıldığını ifade ediyorlar. Vatandaşımızı kandırıyorlar, telaşlandırıyorlar. İşte bankaya yönlendiriyorlar. Evlerdeki altınları bozdurup, IBAN numarası veriyorlar. Oraya yatırılmasını istiyorlar. Mesela kargonuz geldi diyorlar. Bana da gönderdiler. Fakat ‘adresiniz güncel olmadığından dolayı, kargonuzu teslim edemedik. Adresimizi güncelleyin’ diye mesaj gönderiyorlar. Telefon mesajı gönderiyorlar. Siz ona tıkladığınız zaman adres güncelleme bilgileri hakikaten çıkıyor. Fakat ardından da diyor ki, işte bir yedi liralık ek ödeminiz var. Onu yapmanız gerekiyor diye. Siz ona tıkladığınız zaman hesabınızdan miktarda para çekebiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Kolay para vadediyorlar”

Vali Mustafa Çiftçi her zaman ifade ettikleri asker, polis, savcının kesinlikle vatandaştan para istemeyeceğini hatırlatarak, “Bunlar altınını bozdurmasını, elindeki parayı götürüp bankaya yatırmasını, IBAN’a havale etmesini istemez. Vatandaşlarımız bu tür karşı uyanık olsunlar, temkinli olsunlar, dikkatli olsunlar. Böyle durumlarda zaten karşıdaki kişiler telefonun kapatılmamasını istiyorlar. Foyaların ortaya çıkmaması için. Hemen telefonu kapatsınlar. 112 arasınlar. Emniyetimize, jandarmamıza, bu tür kişilere ihbar etsinler. Bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle internet üzerinden yapılan dolandırıcılar daha çok Türkiye’nin başka yerlerinde veya yurt dışı kaynaklı da olabiliyor. Bana da mesaj attılar mesela. Değişik ülkelerin kodları kullanılmak mesaj geliyor size. İşte kolay para kazanma vaadi diyorlar. İşte günde şu kadar para kazanmak ister misiniz gibi. Yani onu zaten tıkladığınız zaman size kolay para kazanmayı vadediyorlar. Yani bunlar daha çok ilimizde değil de dışında başka yerlerde bunun yapıldığı belli başlı yerler var. Türkiye’de bilinen yerler var. Daha çok da yurt dışında. Yani o insanlara ulaşma imkanı olmayan yerlerin girişimleri özellikle bunun için kullanılıyor. Yani internet tabanı bunun için kullanılıyor. Vatandaş böyle tanımadıkları, bilmedikleri, böyle kendilerine kolay para kazanmayı vadeden kişilere itibar etmesinler. Onlara inanmasınlar.”