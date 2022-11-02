Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesinin aldığı ‘Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları kategorisinde YÖK 2022 Yılı Üstün Başarı Ödülü’ ile ‘Öğrencilerin En Memnun Olduğu Kariyer Fuarı’ ödüllerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesinin aldığı ‘Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları kategorisinde YÖK 2022 Yılı Üstün Başarı Ödülü’ ile ‘Öğrencilerin En Memnun Olduğu Kariyer Fuarı’ ödüllerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Bu yıl 65. akademik yılını kutlayan Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde başlatmış olduğu değişimin sonuçlarını; saygın sıralama kuruluşlarında yer alması ve kazandığı ödüllerle almaya devam ediyor. Bu bağlamda atılan adımların başarılarla karşılık bulduğu Atatürk Üniversitesinde alınan ödüllere yönelik tebrikler sürüyor.

Vali Memiş: “Atatürk Üniversitesi Başarısını Aldığı Ödüllerle Tescillemiş Oldu”

Bu doğrultuda Rektör Çomaklı’yı ziyaret ederek tebriklerini ileten Erzurum Valisi Okay Memiş, kazanılan iki ödülün hem üniversite hem de Erzurum için gurur vesile olduğunu belirterek şu ifadeleri kaydetti: “Türkiye için Erzurum ne ise Erzurum içinde Atatürk Üniversitesi odur. Yüzyıla yaklaşan geleneği ve tecrübesiyle Atatürk Üniversitesiz Erzurum’u anlatmak mümkün değildir. Bilgi ve tecrübesi ile yalnız bulunduğu bölge için değil ülkemiz ve çevre ülkeler için de vazgeçilmez bir öneme sahip olan üniversitemiz her geçen gün başarısına bir yenisini ekliyor. Bu kadim şehirde göreve başladığımız ilk günden itibaren ürettiği bilgiyi halkın yararına kullanan Atatürk Üniversitesi, bu konudaki başarısını da aldığı ödüllerle tescillemiş durumda. Hem kazandığı ödüllerle üniversitemizin başarı çıtasını yukarı taşıdığı hem de şehrimize yönelik çalışmalarından dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezdinde tüm Atatürk Üniversitesi ailesini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Bu Yapıyı İnşa Etmek İçin El Ele Verip Hep Birlikte Çalıştık”

Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin aşamaları ve kazanımları hakkında bilgi paylaşımında bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Toplumun üniversiteden beklentilerinin değişmesi nedeniyle üniversitelerin bu ihtiyaçları karşılayacak bir yapıya doğru evrilmesi gerekiyor. Biz de bu yapıyı inşa etmek için el ele verip hep birlikte çalışıyoruz. Çalışmalarımızın neticesini de çeşitli ödüllerle alıyor olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor, gururlandırıyor. Ziyaretleriyle mutluluğumuzu paylaşan Valimiz Okay Memiş’e de nezaketinden ve bu zamana kadar gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elde edilen başarıların Atatürk Üniversitesi ailesiyle birlikte ayrıca şehrin üst yöneticilerinin destekleriyle gerçekleştiğini söyleyen Rektör Çomaklı, bu vesileyle sürece dair destek veren herkese teşekkür etti.