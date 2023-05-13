Erzurum Valisi Okay Memiş, anneliğin yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen ve dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğunu belirtti.

Vali Memiş, 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları söyledi;

Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren annelerimiz sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlerin geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerimizdir. Dünyaya gelişimize vesile olan annelerimizin, şüphesiz yılın bir gününde değil, her zaman sevgi ve hoşnutluklarını kazanmak için elimizden geleni yapmak, onları kaybetmeden değerlerini bilmek, üzerimize düşen kutsal bir görevdir.

Annelik yeri doldurulamayan en yüce duygulardan biridir. Aile hayatının birleştiricisi annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde çok önemli bir paya sahip, toplumun kilit taşıdır. Nitekim toplumumuzun temelini aileler, ailelerin temellerini de anneler oluşturmaktadır. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Bizlere sevgiyi, saygıyı, adaleti, merhameti, özveriyi annelerimiz aşılamaktadır. Annelerimiz, bizleri dünyaya getiren ve iyi bir şekilde yetişmemizi sağlayan en değerli varlığımızdır.

Annelerimiz, yüreğinde her zaman sonsuz sevgi, sabır ve fedakârlık taşıyan, hayatımızdaki en güvenli sığınağımız olmuştur. Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat ve merhamet dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkı hiçbir şeklide ödenemez. Bilmeliyiz ki; Sevgili Peygamberimiz, “Cennet annelerin ayakları altındadır.” buyurarak, cennete giden yolun merhamet ve muhabbet kaynağı annelerimizin rızasından geçtiğini bildirmektedir.

Bu özel günler annelerimize, vazgeçilmez varlığımız olduklarını göstermek için bir fırsat günleridir. Bu önemli ve anlamlı günde, başta, vatanı uğruna canını feda eden kahraman evlatlarımızın bizlere emaneti olan şehit anneleri olmak üzere, gazi anneleri ile bir süre önce asrın felaketine maruz kalan illerimizdeki anneler ve anne olma mutluluğunu ve onurunu yaşayan tüm annelerin, gününü kutluyor, milletçe sağlık, mutluluk, huzur içinde nice nice güzel günlere, birlik ve beraberlik içinde ulaşmamızı temenni ediyorum.