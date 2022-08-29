Erzurum Valisi Okay Memiş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı.

“Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği “30 Ağustos Zafer Bayramı” nın 100. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu Yüce Türk Milleti olarak hep birlikte yaşamaktayız” diyen Vali memiş mesajında şunları kaydetti;

“Tarih bir milletin hafızasıdır. 100 yıl önce bugün, kahraman Türk Ordusu, bu ülkenin birliğine, istiklaline kast eden düşmana karşı en anlamlı cevabı vermiş ve büyük zafere imzasını atmıştır. 26 Ağustos’ta Büyük Taarruz ’la başlayan ve 30 Ağustos 1922’de bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yönettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlanan Kurtuluş Savaşımız, yalnızca bizlere değil, dünyadaki tüm milletlere yol göstermiştir. Zafer Bayramı ile milletimiz, vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini, ezanların asla dindirilemeyeceğini, bayrağın göklerden asla indirilemeyeceğini haykırmıştır.

30 Ağustos Zaferi, bu Mukaddes Vatanın tapusunun Necip Türk Milletine ait olduğunun tüm dünyaya deklare edildiği bir dönüm noktasıdır. Milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan şanlı zaferimiz, aynı zamanda tüm mazlum milletlerin uyanışına ve benliklerine dönüşümlerinin gerçekleşmesine de vesile olan kutlu bir gündür.

Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve bağımsızlığımız her zaman olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Bu Zafer, bizlere destan yazan kahraman ordumuzun, yüce milletimize unutulmaz ve şerefli bir armağanıdır. Gücünü ve bekasını inancından, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmenin, bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü zorlukları ve mücadeleleri, aynı ruh ve heyecanla, aşacağına yürekten inanıyorum.

“Ordumuz hayat ve haysiyet mücadelesinde milletin ve milletin gayelerinin yegâne dayanağıdır” sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk, Şanlı Türk Ordumuzun, milletimizin varlığının temel yapı taşı olduğunu belirtmiştir.

Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle, yâd ediyor; tüm Erzurumlu hemşerilerimin Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”