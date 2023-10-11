Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Ticaret Borsası Ekim ayı Meclis Toplantısına katıldı. Vali Mustafa Çiftçi ayrıca Meclis Üyelerinin sorun talep ve önerilerini de dinledi.

Erzurum Ticaret Borsası hizmet binasında bugün gerçekleştirilen Ekim Ayı Meclis toplantısına katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi”yi, Borsa binasının önünde, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, yönetim kurulu ve meclis üyeleri karşıladı.

Daha sonra toplantının yapılacağı Meclis Salonuna geçen Vali Mustafa Çiftçi, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney ile Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

ETB Başkanı Hakan Oral: İlimiz için proje üretmekten mutluluk duyuyoruz

Erzurum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yavuz Güney’in açılış konuşmasını yaptığı Meclis Toplantısında daha sonra söz alan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral Erzurum Ticaret Borsası’nın yürüttüğü Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk zincir Kurulumu Projesi, Süte Değer Projesi, Erzurum Çarşı Pazar ( ER-OPA) Projesi ile projeleri hazırlanan Gastro Akademi Projesi, Gastronomi Lisesi Projesi, Lisanslı Depoculuk Projesi, Bitki Örtüsü Haritası Projesi, Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi, İlimizde ve İlçelerimizde Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi, Örnek Köy Projesi ile kurulması planlanan Erzurum Ticaret Borsası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş ile ilgili Vali Mustafa Çiftçiye bilgiler sundu. Başkan Oral Erzurum’un kalkınması, gelişmesi ve tanıtımı noktasında Erzurum Ticaret Borsasının çalışmalarına devam ettiğini ve kent adına yapılan her bir proje ve çalışmanın kendilerine mutluluk verdiğini ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ın sunumunun ardından Meclis üyelerinin sorun talep ve önerilerini dinleyen Vali Çiftçi, Meclis Üyelerinin talep ve önerilerine ilişkin notlar alarak konuların takibinde destek olacağı sözünü verdi.

Vali Çiftçi: ETB’nin projelerini yakınen takip ediyorum

Vali Mustafa Çiftçi ayrıca Erzurum Ticaret Borsası’nın proje ve çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek “Özellikle Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesinin çalışmalarını yakından takip etmekteyim. Başarılı bir çalışma. Bunun gibi birçok projenin Borsa tarafından çalışmaları tamamlanmak üzere. İnşallah en yakın sürede bu çalışmaların meyvesini almış oluruz. Özellikle Erzurum ilimizin tanıtımı noktasında Borsa tarafından coğrafi işaret belgeleri alınarak tescilleri gerçekleştirilen yöresel ürünlerin marka haline getirilmesi ve tanıtılması için yoğun bir mesai harcandığını görüyoruz. Bu anlamda da Gastronomi Lisesinin açılması için önümüzdeki hafta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in İlimizi ziyaretinde bu konuyu kendilerine sunacağım” dedi.

Vali Çiftçi ayrıca Çorum’da görev yaptığı dönemlerde de özellikle tarım sektöründe Sivil Toplum Kuruluşları ile ayda bir veya iki ayda bir araya geldiklerini, aynı birlikteliği Erzurum’da da Borsa ve STK’ların katılımı ile yeniden oluşturmak istediğini belirtti.

Erzurum Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A,Ş araçları için kurban ve kurdele kesildi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney ile Meclis Üyeleri ,Ekim Ayı Meclis Toplantısını ardından , Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş ‘nin araç filosuna yeni eklenen araçlar için düzenlenen programa katıldılar. Programda yapılan kurban ve kurdele kesiminin ardından hayırlı olsun dileklerini ileten Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, daha sonra Erzurum Ticaret Borsası’ndan ayrıldı.