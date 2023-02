Erzurum Valisi Okay Memiş bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Hatay’a koordinatör vali olarak, DSİ Erzurum Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz’da Gaziantep’e koordinatör bölge müdürü olarak görevlendirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Hatay’a koordinatör vali olarak, DSİ Erzurum Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz’da Gaziantep’e koordinatör bölge müdürü olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay’a koordinatör vali olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş, Hatay’a gitti. Vali Okay Memiş, deprem bölgesindeki koordinasyonun daha kolay sağlanması için görev yapacak. Koordinatör vali olarak görevlendirilen Okay Memiş’in Hatay’da ne kadar kalacağı henüz belli değil.

Öte yandan, Erzurum’dan bir görevlendirme de DSİ’den oldu. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz’da Gaziantep’te koordinatör bölge müdürü olarak görevlendirildi. Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından Erzurum DSİ Bölge Müdürü Orhan Yavuz’da Gaziantep’e görevlendirildi. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta’nı yaptığı paylaşımda “Günlerdir büyük bir özveriyle milletimiz için görev yapan personelimizi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Gayretleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız” ifadelerine yer verildi.