Erzurum Valisi Okay Memiş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen programda konuştu. Vali Memiş, "Dinimizde ve milletimizin köklerinde kadına verilen önemi görüyoruz. ’Cennet anaların ayağının altındadır.’ işte analarımız, kadınlarımız bu kadar değerlidir" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen programda konuştu. Vali Memiş, "Dinimizde ve milletimizin köklerinde kadına verilen önemi görüyoruz. ’Cennet anaların ayağının altındadır.’ işte analarımız, kadınlarımız bu kadar değerlidir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa eşi Sibel İnci Memiş ile birlikte katılan Memiş, Erzurum Kadın Konukevinde misafir edilen kadınlarla bir araya geldi. Programda konuşan Memiş, kültürel olarak çok büyük bir medeniyetin mensupları olduklarını söyledi.

"Batılı ülkelerden kültürel anlamda alacağımız bir şey yok." diyen Memiş, "Öz değerlerimize, inancımıza ve Peygamber Efendimizin hadislerine, yaşantısına baktığımızda bütün hak ve değerlerimizin olduğunu görüyoruz. şeklinde konuştu.

"Biz, devlet olarak kadınlarımızın, vatandaşımızın yanında olmak zorundayız"

Kadın, çevre, çocuk ve hayvan hakları konusunda ülkede büyük gelişmelerin sağlandığını kaydeden Memiş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Dinimizde ve milletimizin köklerinde kadına verilen önemi görüyoruz. ’Cennet anaların ayağının altındadır’ işte analarımız, kadınlarımız bu kadar değerlidir. Bununla birlikte insan, anne babasıyla yaşadığında, evlendiğinde hiç arzu etmememize rağmen olumsuz davranışlara maruz kalınabiliyor. Biz, devlet olarak kadınlarımızın, vatandaşımızın yanında olmak zorundayız. Sizleri incitmeden sorunları çözmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz kusurlarımız olabilir, bunları yerine getirmek konusunda elimizden geleni yaptığımızı da söylemek isterim."

Program sonunda Memiş, katılımcılara çeşitli hediyeler verdi.