Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Destanı’nın 147. yıl dönümü vesilesiyle 9 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek ‘Tabyalar Yürüyüşü’ne herkesi beklediklerini ifade etti.

Tabyalar Yürüyüşü ile ilgili Erzurum Valiliği tarafından hazırlanan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, "Kahraman Erzurum halkının 147 yıl önce düşmana karşı göstermiş olduğu mücadele ruhu ile ecdadımızın izinde yürüyoruz. Sizleri maziden aldığımız güçle Aziziye’de destan yazanların ruhunu yaşatmaya davet ediyoruz. Haydi Erzurum, tarihi yürüyüş heyecanına ortak olmak için Karskapı Şehitliği önünde toplanıyoruz" denildi.

Vali Çiftçi: "Güzel bir program olacak"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de pandemi nedeniyle ara verilen ‘Tabyalar Yürüyüşü’nün bu yıl en güzel şekilde yapılması için çalışmaların ve bütün planlamaların yapıldığı vurgulanarak, “Kurumlara gerekli duyuruları yaptık. Önceki yıllarda geniş katılımla bu ‘Tabyalar Yürüyüşü’ gerçekleştirilmiş. Son zamanlarda özellikle de pandeminin araya girmesiyle beraber bunların biraz geri plana itildiğini, ikinci plana düştüğünü gördük. Bu sene tekrar o eski dönemlerde, ilk başlatıldığı dönemlerde yapıldığı gibi yine toplanma alanımızdan hep beraber Aziziye Tabyası’nın olduğu yere kadar beraber yürüyeceğiz. Orada bir program var. Şehitlerimizin adına Kur’an-ı Kerim okunacak, toplu dua yapacağız, canlandırmalar olacak, konuşmalar olacak. Bu sene programımız biraz daha geçen senelerden daha iyi olacak. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.