Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan ayında çocuk ve gençler tarafından özellikle iftar ve sahur arasında, oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin kullanılması, alınması, satılması ve depolanmasının yasaklandığını bildirdi.

Vali Memiş konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İlimizde Ramazan ayı ile birlikte, çocuk ve gençler tarafından özellikle iftar ve sahur arasında, proteknik patlayıcı maddelerin oyun ve eğlence amaçlı patlatılması, halkın huzur ve sükûnu bozmaktadır. Bu maddelerin halkın yoğun olduğu yerlerde kullanılması neticesinde, birtakım yaralanmalara ve hatta organ kaybına sebebiyet verebilecek tehlikeli boyutlara ulaştığı hepimizin malumlarıdır. Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin (içinde taneli kara barut bulunan kurbağa ve böcek şeklindeki eğlence malzemeleri, adi fırfır maytapları, çiçek yağmuru saçan maytaplar, ispanyol maytapları, şenlik mumları gibi klorat ve fosfor kırışımı ile üretilen patlayıcı oyuncak malzemeler, maytap, çatapat, şerit halindeki kâğıt kapsüller, oyuncak tabanca mantarları, mukavva kapsülleri, klorat ve fosfat karışımı ile üretilen patlayıcı oyuncaklar gibi proteknik maddelerin) kullanılması, alınması, satılması ve depolanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesiyle yasaklanmıştır. İlgili kanunlar gereği, proteknik maddelerin; market, bakkal, pastane, hırdavatçı, kırtasiye ve oyuncakçı gibi iş yerlerinde bulundurulması ve satışının yapılması yasaklanmıştır. Güvenlik kuvvetlerimiz tarafından, özellikle Ramazan ayı boyunca proteknik (Havai fişekler vb.) maddelerin alım, satım ve kullanılması hususundaki kontroller artırılacak ve emre aykırı hareket ettiği belirlenen kişi ve iş yerlerine gerekli cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Yasağa uymayan kişi ve iş yerleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesinde belirtilen “Emre Aykırı Davranış” kapsamında idari para cezası ile veya 36. maddesinde belirtilen “Gürültü” kapsamında para cezası ile cezalandırılacaktır.”