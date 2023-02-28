Erzurum Valiliği, Hatay’da depremden etkilenen sokak hayvanlarını unutmadı. Valilik çalışanları, sokaktaki kedi ve köpeklere mama dağıttı.

Erzurum Valiliği, Hatay’da depremden etkilenen sokak hayvanlarını unutmadı. Valilik çalışanları, sokaktaki kedi ve köpeklere mama dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay’a İçişleri Bakanlığı tarafından Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş’in çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 15 gündür deprem bölgesinde görev yapan Erzurum Valiliği ekibi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Valilik çalışanları, Hatay’da depremden etkilenen kedi ve köpeklere mama dağıttı.