Vali Mustafa Çiftçi, kurum ziyaretleri kapsamında Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında İl Müdürü Ahmet Yer’den brifing aldı.

Ziyaret kapsamında ilin kültürel mirası, turizm potansiyeli ve Erzurum’da yürütülen projeler üzerine değerlendirmelerde bulunan Vali Çiftçi, Erzurum’un tarihi ve doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için yapılacak çalışmaların önemini vurguladı. Yetkililerden ilin turizm verileri hakkında detaylı bilgi alan Vali Çiftçi, Erzurum’a gelen yerli ve yabancı turist sayılarındaki güncel durumu inceledi. Son yıllarda yapılan yatırımların ve tanıtım çalışmalarının etkisinin değerlendirildiği toplantıda, turist sayılarının artırılması için yeni projeler ele alındı. Özellikle kış turizmi, kültür turizmi ve doğa turizmi alanlarında şehrimizin ön plana çıkması gerektiğini belirten Vali Çiftçi, Erzurum’un turizmde hak ettiği yere ulaşması için tüm paydaşların iş birliği içinde çalışmasının gerekliliğini vurguladı.

İl Müdürlüğünün, faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerin ele alındığı brifingde; Misyonu, Vizyonu, 2024 yılı sonu itibarıyla Halk Kütüphaneleri istatistikleri, Müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayıları ve Müze Müdürlüğündeki eser sayıları, Müze Kart satışı ve gelir bilgileri, Kazı çalışmaları hakkında bilgiler, Personel sayıları hakkında bilgiler, 2024-2025 yıllarında Kültür Merkezi’nde açılan kurslar, Turizm Alt Yapı Uygulamaları Mali Yardımları, Konaklama tesis sayıları ve kapasiteleri (oda/yatak), Kültür Yolu Festivalleri ve Kültür-Sanat Festivalleri hakkında bilgiler, Seyahat acenteleri ve işletme belgeli restoranlar hakkında bilgiler ve Turist rakamları ve otel sınıflarına göre dağılımı ele alındı.