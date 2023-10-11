Küresel kriz, TÜFE artışı ve fiyat dalgalanmalarına rağmen Erzurum’da ticaret sektörü büyümeyi sürdürdü. 9 aylık süreçte en yüksek artış oranı yüzde 3,93 ile Kurumlar Vergisi faal mükellef sayısında kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılı Eylül dönemi faal vergi mükellefi verilerini paylaştı. Erzurum’da 12 bin 202 Gelir Vergisi, 8 bin 607 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 775 Kurumlar Vergisi, 18 bin 42 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 313 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 15 bin 740 Katma Değer Vergisi (KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

Aralık 2022’ye Göre Değişim

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2023 yılı Eylül döneminde, 2022 yılı Aralık göre Gelir Vergisi mükellefi sayısı 11 bin 760’dan 12 bin 202, gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı 17 bin 405’ten 18 bin 42, Kurumlar Vergisi faal mükellef sayısı 3 bin 632’den 3 bin 775, GMSİ mükellef sayısı 7 bin 177’den 7 bin 313, KDV mükellefi sayısı 15 bin 186’dan 15 bin 741’e yükseldi.

2022 Aralık Ayına Göre Değişim Oranları

Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre; 2022 Aralık ayına göre faal mükellef sayısı, Gelir vergisinde yüzde 3,75, kurumlar vergisinde yüzde 3,93, Gelir Stopaj vergisinde yüzde 3,65, GMSİ’de yüzde 1,89, KDV’de yüzde 3,65 oranında artış kaydetti. Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefi sayısı ise yüzde 1,1 oranında geriledi.

2022 Aralık Ayı Erzurum Verileri

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Erzurum’da 2022 Aralık ayında 11 bin 948 Gelir Vergisi, 8 bin 583 Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 632 Kurumlar Vergisi, 24 bin 95 Aktif, 17 bin 405 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 177Gayrimenkul Sermaye iradı Vergisi ve 15 bin 186 Katma Değer Vergisi faal mükellefi bulunuyordu.

Aylık Değişim

Ağustos ayına göre Eylül ayında mükellef sayısındaki artış oranı gelir vergisinde yüzde 0,37, Kurumlar vergisinde yüzde 0,77, Gelir Stopaj Vergisinde yüzde 0,56, GMSİ’de yüzde 0,16, KDV’de ise yüzde 0,49 olarak gerçekleşti.

Ağustos Ayı Verileri

Erzurum’da 2023 Ağustos ayında 12 bin 157 Gelir Vergisi, 8 bin 611 Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 746 Kurumlar Vergisi, 17 bin 941 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 301 Gayrimenkul Sermaye iradı Vergisi (GMSİ) ve 15 bin 664 Katma Değer Vergisi faal mükellefi bulunuyordu.