Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılı Haziran dönemi faal vergi mükellefi verilerini paylaştı. Erzurum’da 12 bin 76 Gelir Vergisi, 8 bin 601 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 701 Kurumlar Vergisi, 17 bin 787 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 372 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 15 bin 532 Katma Değer Vergisi (KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

Aralık 2022’ye göre değişim

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2023 yılı Haziran döneminde, 2022 yılı Aralık göre Gelir Vergisi mükellefi sayısı 11 bin 760’dan 12 bin 76, gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı 17 bin 405’ten 17 bin 787, Kurumlar Vergisi faal mükellef sayısı 3 bin 632’den 3 bin 701, KDV mükellefi sayısı 15 bin 186’dan 15 bin 532’ye yükseldi.

2022 aralık ayına göre değişim oranları

Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre; 2022 Aralık ayına göre faal mükellef sayısı, Gelir vergisinde yüzde 2,68, kurumlar vergisinde yüzde 1,89, Gelir Stopaj vergisinde yüzde 1,69, GMSİ’de yüzde 2,19, KDV’de yüzde 2,27, GMSİ mükelelfi sayısı yüzde 2,71 oranında artış kaydetti. Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefi sayısı yüzde 1,17 oranında geriledi.

2022 aralık ayı Erzurum verileri

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Erzurum’da 2022 Aralık ayında 11 bin 948 Gelir Vergisi, 8 bin 583 Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 632 Kurumlar Vergisi, 24 bin 95 Aktif, 17 bin 405 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 177 Gayrimenkul Sermaye iradı Vergisi ve 15 bin 186 Katma Değer Vergisi faal mükellefi bulunuyordu.