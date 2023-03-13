Erzurum Ticaret Borsa’sı Başkanı Hakan Oral ve Meclis Başkanı Yavuz Güney, Er-Vak’ı ziyaret ederek Er-Vak Yönetim kurulu Başkanlığına tekrar seçilen Erdal Güzel’i tebrik ettiler.

ETB Başkanı Oral, Er-Vak’ın şehrin en önemli STK’larının başında geldiğini belirtip, yapmış olduğu çalışmalar ve siyaset üstü duruşuyla Erzurum’da saygın bir konumda olduğunu vurgulayarak, ETB olarak her zaman işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, gelişmiş demokrasilerin en önemli göstergelerinin başında STK’ların geldiğini hatırlatarak, Erzurum Ticaret Borsası’nın şehrin en vazgeçilmez STK’sı olduğunu belirtip, Tarım ve Hayvancılık konusunda iddialı bir konumda olan Erzurum’da Ticaret Borsasına çok görevler düştüğünü ve Borsanın bu sorumluluğu fevkalade sahiplendiğini söyledi.

Erzurum’da ortak akıl kullanılmadığının büyük bir eksiklik olduğunu ifade eden Güzel, şehrin kalkınma ve gelişmesinde birlikte hareket etmenin öneminden bahsedip, sorunların ve çözüm önerilerinin birlikte sahiplenilmesiyle başarıya ulaşılabileceğini vurguladı.

Şehir hakkında oldukça güzel düşüncelerin paylaşıldığı ziyaret, Güzel’in Er-Vak yayınlarından çıkan Erzurum Alt Bölgesi Uygun Yatırım Alanları kitabını ETB Başkanı Hakan Oral’a hediye etmesiyle sonlandı.