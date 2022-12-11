Erzurum Ticaret Borsası (ETB)’nin yeni dönemde göreve gelen Yönetim Kurulu ve Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti..

Erzurum Ticaret Borsası (ETB)’nin yeni dönemde göreve gelen Yönetim Kurulu ve Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti..

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral başkanlığında 39 kişiden oluşan heyette, ETB Meclis Başkanı Yavuz Güney, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, ile ETB Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri yer aldı.

Erzurum heyetiyle bir araya gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönemde Erzurum Ticaret Borsası, Oltu ve Pasinler Ticaret ve Sanayi Odaları’nın Meclis üyelerine hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Konuşmasında, Ticaret Borsaları ile Ticaret ve Sanayi Odaları’nın, Türkiye’nin en demokratik kuruluşları olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizler seçilmiş kişiler olarak ilinizde, ilçelerinizde sektörlerinizin temsilcilerisiniz. Öncelikli göreviniz, sektörlerinizdeki arkadaşlarınızı kucaklamak, onların her platformda temsilcisi olmaktır. Kimsenin etnik kökeni, dini inancı ve siyasi düşüncesi bizi ilgilendirmiyor. Hedefimiz; üyelerimizin avukatlığını yapmak, Erzurum’un, iş adamlarının, sanayicisinin ve tüccarının daha da büyümesidir. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekle mükellefiz” dedi.

Ziyarette konuşan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ise Başkan Hisarcıklıoğlu’nun Erzurum heyetine gösterdiği yakın ilgiden dolayı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu teşekkür etti.

Başkan Oral, Erzurum’un ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin sorunlarını her platformda dile getirdiklerini belirterek, “TOBB bu konuda bize her zaman büyük destek veriyor. Yerelde yaşadığımız ve mahallinde çözemediğimiz birçok sorunun çözümünde TOBB bizlerin sesi olmuştur. Bu dönemde de aynı şekilde TOBB ile yakın temasta halinde olarak , şehrimizin ve bölgemizin sorunlarını gündeme getirmeye ve çözüm aramaya devam edeceğiz.

ETB olarak genç ve dinamik bir Meclis oluşturduk. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da şehrin ve bölgenin sorunlarının çözümü için mesai harcamaya devam edeceğiz” diye konuştu. Başkan Oral ayrıca TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na, Enerji giderlerindeki maliyetler, Ziraai Krediler, Erzurum’un 5.teşvik bölgesinden 6.teşvik bölgesine alınması ve ETB tarafından başarılı bir şekilde yürütülen Soğuk Zincir Süt Projesi gibi bir çok konuyu da aktararak destek talebinde bulundu.

Ziyarette, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Borsa ve İl adına tescili alınmış olan Coğrafi İşaretli Ürünler ile üzerine TOBB , ETB ve Çifte Minareli Medrese işlemeli Coğrafi İşaretli Ürün olan Karnavas Bezinden yapılmış bir tablo takdim etti.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.