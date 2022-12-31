Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, acısı ve tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını, umut dolu yeni bir yılın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, acısı ve tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını, umut dolu yeni bir yılın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Oral, mesajında, 2022 yılının tüm insanlığa ve İslam alemine mutluluk, huzur ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu.

Başkan Oral mesajında, "2022 yılını geride bırakarak yeni umut ve beklentilerle yeni bir yıla daha giriyoruz. Sevgi, barış ve hoşgörüsü ile yeni umutları beraberinde getiren bir yeni yılın tüm İslam alemi ile birlikte karşılamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi. 2022 yılında yaşanan olumsuzlukların 2023 yılında bir daha yaşanmamasını dileyen Başkan Oral, "Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının ülkemize, ilimize, milletimize, tüm İslam alemine ve üyelerimize barış, huzur, mutluluk getirmesini, daha güzel yarınların başlangıcı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.