Erzurumlu tarihçi Ümit Topal’ın ‘Erzurum Tarihi ve Dulkadiroğulları’ adlı kitabı okuyucularıyla buluştu.

Araştırmacı tarihçi Ümit Topal’ın uzun çalışmalar sonucunda Cenevre Fikir Sanat Yayınevinden çıkardığı ‘Erzurum Tarihi ve Dulkadiroğulları’ kitabı basımdan çıktı.

Genel yayın yönetmenliğini Kadir Ürün’ün üstlendiği kitapta kapak tasarımı ve Dizgi Ömer Aslan’a, kapak çizimi ise Nasuhi Hasan Çolpan’a ait.

Kitapta Erzurum tarihi ile alakalı hiç bilinmeyen gerçekleri ele aldığını dile getiren Yazar Ümit Topal, “Uzun süren tarihi araştırmalarımız süresince Erzurum ve Pasinler tarihi ile ilgili tespitlerimizde demografik teşekkülün Dulkadiroğullarına dayandığını göreceksiniz. Bu sayede kökleri ile buluşmayı gaye edindik, takdirini okuyan herkes verecektir” dedi.