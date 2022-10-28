Atatürk Üniversitesinin Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişimi noktasında önemli görevler üstlenen Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı Mustafa Güvenli ve yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesinin Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişimi noktasında önemli görevler üstlenen Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı Mustafa Güvenli ve yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Samimi bir sohbet havasında geçen ziyarette Üniversite - STK buluşmaları değerlendirilirken, son olarak 10’uncusu gerçekleştirilen Üniversite - STK buluşmalarının devam edeceği aktarıldı.

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Sivil Toplum Platformunun şehir ve üniversitenin kaynaşması ve kalkınması için el ele vererek çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Rektör Çomaklı, ESTP Başkanı Mustafa Güvenli ve yönetimine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Şehrin sosyal, kültürel ve tarihi dokusuna yönelik çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerini, vakıfları ve dernekleri bünyesinde taşıyan ESTP’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Rektör Çomaklı: “İnsanların yardımlaşma, sosyalleşme ve yeteneklerini sergilemelerine imkân tanıyan sivil toplum kuruluşları bulundukları şehirler için hayati önem taşıyor. O şehrin köküne bağlı kalarak ilerlemesine, değerlerinin yaşatılmasına, milli ve manevi dokusunun korunmasına katkı sunan tüm kurum ve kuruluşumuza bir kez daha teşekkür ediyorum. Gönüllülük esasıyla yaptıkları çalışmalara Atatürk Üniversitesi olarak her zaman olduğu gibi yine destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi ile son yıllarda kurulan iletişim köprüsünün giderek güçlendiğini, bunun da şehre olumlu yansıdığını belirten ESTP Başkanı Mustafa Güvenli, Atatürk Üniversitenin bilgi-birikimi ile tecrübesini halk için kullandığını, bu sayede tüm şehir ile bütünleştiğini söyleyerek bunun önünü açan başta Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere tüm üniversite ailesine teşekkür etti.