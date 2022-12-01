Erzurum’da bu yılın Ocak-Ekim ayları arasında 303 şirket kurulumu gerçekleşti.

Erzurum’da bu yılın Ocak-Ekim ayları arasında 303 şirket kurulumu gerçekleşti.

TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı, Erzurum’da bu yılın Ocak - Ekim ayları arasında 303 şirket kurulumu gerçekleşti. 10 aylık kayıtta kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ’ın ardından 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 38’inci sırayı aldı.

Erzurum Ocak - Ekim Dönemi

Erzurum’da bu yılın 10 ayında 303 şirket, 15 kooperatif ve 80 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 40 şirket ve 8 kooperatif tasfiye edildi, 36 şirket, 7 kooperatif ve 49 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum’da bu yılın 10 ayında kurulan şirket sayısı 2021 yılı Ocak - Ekim dönemine göre yüzde 42,25 oranında arttı.

Erzurum Ocak - Ekim 2021

Erzurum’da 2021 yılının Ocak - Ekim döneminde 213 şirket, 25 kooperatif ve 89 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedilmiş, dönemde 29 şirket ve 7 kooperatif tasfiye edilirken, 18 şirket, 5 kooperatif ve 40 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Bölgesel Veriler

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan analizlere göre 2022 Ocak - Ekim döneminde Erzurum’da 303, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 415, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 691, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 2 bin 548 şirket kuruldu

Erzurum Ortalamaları Geçti

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, bu yılın Ocak - Ekim ayı diliminde kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde arttı. Erzurum yıllık artış oranı kaydında bölge ve ülke ortalamalarını yine geçti.

Artış Oranları

DOSİAD tarafından veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Ocak - Ekim 2022 döneminde, Kurulan şirket sayı artışı Erzurum’da yüzde 42,25, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzde 26,91, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 22,73, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 22,08 oranında kaydedildi

Erzurum’un Bölgesel Payları

DOSİAD tarafından TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum’un kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 73,0, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,84, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 12 oranında pay gösterdi

Erzurum Bölgede 4’üncü

Ocak - Ekim 2022 sürecinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği il 600 şirketle Van oldu. Bu ili 472 şirketle Malatya, 320 şirketle Elazığ, 303 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı’da 137, Erzincan’da 99,Bitlis’te 169, Muş’ta 110, Iğdır’da 82, Bingöl’de 93, Hakkari’de 71, Kars’ta 47, Tunceli’de 35 ve Ardahan’da 10 şirket kuruldu.

Erzurum 39’uncu Sırada

Erzurum şirket kurulum sayısı yüksekliği kaydında ülke illeri içinde 28’inci sıraya çıktı. Şirket kurulum sayısının yüksek olduğu 40 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Adana, Ş.Urfa, Kayseri, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Tekirdağ, Sakarya, Aydın, Balıkesir, Samsun, Manisa, Mardin, K.Maraş, Eskişehir, Van, Trabzon, Yalova, Afyon, Malatya, Batman, Aksaray, Çanakkale, Nevşehir, Sivas, Elazığ, Erzurum, Düzce olarak bildirildi.

İlk 10 Ayda Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 24,9 Arttı

2022’nin ilk 10 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 arttı. Bu dönemde 112 bin 26 şirket kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Ekim ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk 10 ayında, 2021’in ilk 10 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 30,5 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,1 azaldı. BU dönemde 112 bin 26 şirket kuruluşu gerçekleşti.

2022’nin ilk 10 ayında, 2021’in ilk 10 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 55,9 kapanan kooperatif sayısı yüzde 19,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,7 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 arttı.

Ekim 2022’de, Ekim 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 48,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,4 arttı.

Ekim 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 13,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,5 artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 7 azalış oldu.

Ekim 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 13,2 artış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,9 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,2 arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 14,1 azalmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 17,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 37,6 artış gerçekleşti.

Ekim 2022’de Gümüşhane ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Ekim 2022’de kurulan toplam 12.632 şirket ve kooperatifin yüzde 86,3’ü limited şirket, yüzde 12,2’si anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,1’i İstanbul, yüzde 9,9’u Ankara, yüzde 5,6’sı İzmir’de kuruldu.

Bu ay Gümüşhane ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Ekim 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 10,7 oranında arttı.

2022 yılında toplam 113.577 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 97.968 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 70,6’sını, 14.042 anonim şirket ise yüzde 29,1’ini oluşturmaktadır. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 10,7 oranında arttı.