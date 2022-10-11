Kazakistanlı yazar Dulat İsabekov’un doğum günü için Kazaksitan’da düzenlenecek olan uluslararası festivale, Türkiye’den Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu davet edildi. Yazarın ‘Eski evdeki iki buluşma’ adlı eseri ile festivale katılacak olan oyuncular, Türkiye Büyükelçiliğinin talebi üzerine Kazakistan’da bir üniversitede de özel gösterim de yapacak.

Kazakistanlı yazar Dulat İsabekov’un doğum günü için Kazaksitan’da düzenlenecek olan uluslararası festivale, Türkiye’den Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu davet edildi. Yazarın ‘Eski evdeki iki buluşma’ adlı eseri ile festivale katılacak olan oyuncular, Türkiye Büyükelçiliğinin talebi üzerine Kazakistan’da bir üniversitede de özel gösterim de yapacak.

Kazakistan Edebiyatının yaşayan efsanesi olarak bilinen Dulat İsabekov’un 80’inci yaş gününe özel olarak 15-20 Ekim tarihleri arasında Kazakistan’da düzenlenecek olan ve 6 ülkenin katılacağı tiyatro festivaline, Türkiye’den Erzurum büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu davet edildi. Türkiye’yi temsilen Kazakistan’da ki tiyatro festivaline katılacak olan Şehir Tiyatrosu, İsabekov’un ‘Eski Evdeki İki Buluşma’ adlı eserini, tiyatro salonunda sahneleyecek. Gonca Çılgı, Şerif Avcı ve Emrah Çılgı’nın sahneleyeceği oyunun yönetmenliğini Gonca Çılgı yürütüyor. Oyunun müzik tasarımlarını ise Said Gülebenzer hazırladı. Yusuf Kürşad Ekinci’nin sahne ve ışık tasarımını gerçekleştirdiği oyun, aynı zamanda festivaldeki gösterimin ardından Türkiye Kazakistan Büyükelçiliğinin talebi üzerine Caspian Üniversitesinde özel olarak sahnelenecek.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konu ile ilgili yaptığı açıklamada alınan davetten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi; “İsabekov, Kazak Edebiyatının çok önemli bir ismi. Kazakistan’da İsabekov’un yaş gününe özel bir festival düzenleniyor. Bu festival bağlamında Erzurum Şehir Tiyatrosu ekibimize de bir davet geldi. Şehir Tiyatrosu ekibimizdeki sanatçı arkadaşlarım hummalı bir çalışma ile çok güzel bir tiyatro oyunu ortaya koydular. İnşallah festivalde de ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Erzurum’da sanatın güzel yerlere gelmesi için verdiğimiz bu çabanın böylesi güzel davetlerle karşılık görmesi bizleri çok mutlu ediyor. Emek veren tüm sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”