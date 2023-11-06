Erzurum Şehir Hastanesi’nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle bir dizi faaliyet gerçekleştirildi.

Hastanede açılan stantta vatandaşların organlarını bağışlamalarına yönelik bilgilendirme yapılarak vatandaşlar organ bağışına davet edildi. Organ bağışına dikkat çekmek amacıyla hafta çerçevesinde her yıl hastane içerisine açılan organ bağış standında hasta yakınları, personel ve SBÜ Tıp Fakültesi öğrencileri organlarını bağışlamak için başvuruda bulundu. Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, hastane içerisinde stant açarak vatandaşları doğrudan bilgilendirmenin önemine vurgu yaptı.

“Organ bağışı konusunda hassas olmalıyız”

Organ bağışı konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Başhekim Tör, bağışlanan organlar sayesinde yeni hayatlara vesile olmanın her açıdan büyük önem taşıdığına değindi. Stant açtıkları süre içinde vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyleyen Başhekim İbrahim Hakkı Tör "Bağışlanan bir organ, bir kişiyi yaşama yeniden bağlayacaktır. Unutulmamalı ki, yaşayan herkes aslında potansiyel hastadır. Belki bir gün organa sizin veya sevdiklerinizin de ihtiyacı olabilir. Bu acı gerçeğe rağmen organ bağışı çok yetersiz. Herkes organ bağışı konusunda bilinçli ve duyarlı olmalı. Yaşama yeniden merhaba demeyi bekleyenlerin umudunu arttıralım. Gerçekten organ bağışının bir hayat kurtardığını unutmayalım" dedi.

Binlerce hasta organ bağışını bekliyor

Başhekim İbrahim Hakkı Tör; organ bağışı ile konulu verilerle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye genelinde şuan itibarı ile bin 374 kalp, 24 bin 424 böbrek ,2 bin 582 karaciğer ,276 pankreas,192 akciğer, 3 bin 942 kornea,1 ince bağırsak olmak üzere toplamda 32 bin 791 kişinin organ nakli beklediğini söyledi. Başhekim Tör; Erzurum ili genelinde ise bu verilerden 244 böbrek,72 karaciğer ve 33 kornea nakli bekleyenin olduğunu söyledi. Hastane Başhekim Yardımcısı ve Organ Nakli sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Ayşe Nur Daş ise yaptığı açıklamada; yıl boyu organ bağışı konusunda il genelinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kamu kurumlarında okullarda ve bir çok alışveriş merkezlerinde farkındalık çalışmaları yaparak kurum çalışanlarını, öğrencileri ve vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

“Toplumu organ bağışı konusunda bilgilendiriyoruz”

Uzm. Dr. Ayşe Nur Daş, Erzurum Şehir Hastanesinde 2 organ doku nakli koordinatörü ve 2 bölge koordinatörü görev yaptığını belirterek, “Farkındalık faaliyetlerimizi gidilmesi gereken her yere giderek en ince ayrıntısına kadar anlatıyorlar. Bu yılki 3-9 Kasım organ bağışı haftası nedeniyle faaliyetleri artarak devam ettirmekteler. İlköğretim okullarına yönelik bir farkındalık için resim yarışması düzenledik. Hastanemizden başlamak üzere bir çok yerde standlar açıyoruz. Vatandaşlarımızı organ naklinin önemi konusunda elimizden geldiğince doğrudan bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Organ bağışı konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bağışlanan organlar sayesinde yeni hayatlara vesile olmanın her açıdan büyük önem taşımaktadır” dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi’nde açılan organ bağış standında ilk bağışlar hastane yönetimi, personel ve SBÜ Tıp Fakültesi öğrencileri oldu.