Erzurum’un 2024 yılı sağlık envanteri açıklandı. Erzurum’da 2024 yılında 11 milyon 95 bin 796 kişi hastanelere muayene olmak için müracaat etti.

İl Sağlık Müdürlüğü 2024 faaliyet raporu yayınlandı. İl genelinde bulunan sağlık kuruluşlarından toplam 10 bin 200 personel görev alırken, Erzurum Şehir Hastanesinde çalışan sayısı 5 bin 680 olarak kaydedildi. Erzurum’da il genelinde toplam uzman hekim sayısı 543 olan kentte Şehir Hastanesinde bulunan uzman hekim sayısı 401 olarak açıklandı. İl genelindeki toplam diş hekimi sayısı 129 olan Erzurum’da ADSM’nde görev yapan diş hekimi personel sayısı ise 84 olarak kaydedildi. İl genelinde toplam yatak sayısı 3 bin 739 iken Erzurum Şehir Hastanesinde bu rakam bin 670 oldu. İldeki yoğun bakım yatak sayısı da 256 olarak ortaya çıktı.

On bin kişi başına düşen yatak sayısı Türkiye ortalamasının 30,70 olduğu, Erzurum’da ise on bin kişi başına düşen yatak sayısı il ortalaması ise 49,80 olarak gerçekleşti.

Şehir Hastanesinde günlük muayene sayısının 10 bin 500 olarak belirlendiği Erzurum’da; il geneli yıllık muayene rakamı 11 milyon 95 bin 796 oldu. Şehir Hastanesinde günlük ameliyat sayısının 170 olarak belirlendiği şehirde il geneli yıllık ameliyat 193 bin 400, İl geneli yıllık doğum ise 10 bin 178 oldu. Acil Sağlık Hizmetleri alanında ise 112 istasyon sayısı: 36, ambulans sayısı 67, yıllık taşınan vaka sayısı 77 bin 787, helikopter ambulansla taşınan vaka sayısı 426 ve uçak ambulansla taşınan vaka sayısı 64 oldu.

Sağlık Merkezleri rakamlarında ise ASM 64, Aile Hekimi Birim Sayısı 277, Sağlıklı Hayat Merkezi 5 olan Erzurum’da Özel Sağlık Kuruluşları rakamları ise Özel hastane sayısı 1 ve Eczane sayısı 199 olarak kayıtlara geçti.