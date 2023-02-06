Erzurum’dan deprem bölgesine gönüllü sağlıkçılar ve kısa sürede topladıkları 1 tır dolusu insani yardım malzemesiyle deprem bölgesine uğurlandı.
Erzurum’dan deprem bölgesine gönüllü sağlıkçılar ve kısa sürede topladıkları 1 tır dolusu insani yardım malzemesiyle deprem bölgesine uğurlandı.
Erzurum Şehir Hastanesinde çeşitli branşlarda 14 doktor, 26 hemşire ve sağlık çalışanı deprem bölgesine gönderildi. Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi İbrahim Hakkı Tör organizesinde toplanan 1 tır dolusu insani yardım malzemeleri de deprem bölgelerine doğru yola çıktı.
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