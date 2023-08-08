Erzurum Şehir Hastanesi’nde genel cerrahi ve ortopedi hekimlerinin ortaklaşa yaptığı bir operasyonla depremzede bir vatandaşın vücudunda bulunan vida, kapalı yöntemle çıkarıldı.

Bölgede önemli bir hizmeti yerine getiren ve sağlık hizmetleri açısından birçok yeni uygulama ile dikkat çeken Erzurum Şehir Hastanesi’nde bir ilk yaşandı. Hastanenin genel cerrahi ve ortopedi hekimleri tarafından ortaklaşa yapılan bir uygulama ile tıpta bir ilk gerçekleştirildi. Kapalı yöntemle, yıllar önce trafik kazası geçiren İzzettin Tazegül’ün (56) vücuduna takılan vida, kapalı yöntemle ve vücudu açılmadan yerinden alındı. Aynı zamanda hasta, fıtık açısından tedavi edildi.

Erzurum Şehir Hastanesi doktorlarından Genel Cerrah Cem Ilgın Erol, Ortopedits Bilal Karabak ve ameliyat ekibi tarafından gerçekleşen operasyon başarı ile tamamlandı.

Genel Cerrah Cem Ilgın Erol, yapılan müdahalenin literatürde olmadığını belirterek, “Yaptığımız değerlendirmede hastada laparaskopi yöntemi ile vidanın alınabileceğini ama bugüne kadar böyle bir yöntemin uygulanmadığını gördük. Dünyada vidaların çıkarılması tamamen açık ameliyatla yapılmaktadır. Sonuçta hastamızın vücudundaki vidayı kapalı sistemle ve başarıyla ile çıkardık. Bu yöntemin tam olarak tanımlanması için seri olarak yapılması gerekiyor. Açık ameliyata göre daha konforlu oldu. Hastamız gayet iyi ve destek almadan yürüyor. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Ortopedits Bilal Karabak da yapılan bu operasyonun tek vaka ile sınırlandırılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Birçok anlamda yaptığımız araştırma ve fikir paylaşımı sonrası kapalı sisteme karar verdik ve başarıyla sonuçlandı. 2 saat içinde kapalı yolla hem hastamıza fıtık noktasında hem de vidanın alınması noktasında müdahale etmiş olduk” diye konuştu.

Depremzede İzzettin Tazegül, sağlığına kavuştuğunu ve doktorların başarılı bir operasyonla vidayı vücudundan çıkarmalarının kendisini mutlu ettiğini belirterek, “12 önce yıl yaşadığım bir kazada kemiklerim bir araya getirmek için vida takıldı. Bu vida, Erzurum Şehir Hastanesi hekimleri tarafından başarılı ile alındı. Emekleri için tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de yapılan başarılı operasyondan dolayı tüm ekibi tebrik etti.