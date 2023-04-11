Erzurum Şehir Hastanesi’ne akın eden dilenciler uydurdukları yalanlarla vatandaşları istismar ederek para topluyorlar.

Edinilen bilgiye göre yaşları 20 ile daha yukarı olan şahıslar her sabah Erzurum Şehir Hastanesi’nin yolunu tutuyorlar. Buraya gelen şahıslar katları tek tek dolaşarak, ‘Deprem Bölgesinden geldik. Ailemizi yitirdik. Kimsemiz yok, Açız, yemek yiyecek, ekmek alacak paramız yok’ gibi ifadelerle vatandaşları istismar ederek, vatandaşın duygularını hiçe sayarak, bu yolla vatandaşlardan para topluyorlar.

Düzenli olarak her saat hastanenin katlarını dolaşan bu dilencilere kimse müdahale etmiyor. Hastane de çalışan güvenlik çalışanlarının bu gibi istismarcılara neden müdahale etmedikleri de merak ediliyor.

Hastane yönetimi bu istismara önlem almalı

İstismarcılardan ciddi şeklide rahatsız olduklarını dile getiren vatandaşlar, hastane yönetimine seslenerek gerekli önlemlerin alınmasını istediler.

Hastanelerin yolgeçen hanı olmadığını da söyleyen vatandaşlar, istismarcıların bu yolla da ciddi paraları hak etmeden, vatandaşı rahatsız ederek kazandıklarını da ifade ettiler.