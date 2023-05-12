Erzurum Şehir Hastahanesi okulların kapanmasına az bir zaman kala ve yaklaşan yaz ayları ile birlikte çocuklarını sünnet etmek isteyen aileler için hazırlıklarını tamamladı.

15 Mayıs itibariyle sünnet başvuru taleplerini kabul edecek olan hastahane, bu amaçla Erzurum Şehir Hastahanesi’nin D Bloğunda “Sünnet Polikliniği” oluşturdu. Hastahane yetkileri; 6 yaş ve üzeri çocukların her pazartesi ve perşembe günleri muayene edildikten ve anestezi polikliniğinde muayene olduktan sonra randevu verileceğini belirtiler.

Bu arada Erzurum Şehir Hastahanesi’nin D Bloğunda sünnet olacak çocuklar için hazırlanan “Sünnet Polikliniği” adeta düğün salonu gibi süslendi.