Erzurum Sağlık Müdürlüğü geçtiğimiz aylarda hizmete giren Nene Hatun Aile Sağlığı Merkezi’nin çevresine ağaç dikimi yaptı.

Erzurum Sağlık Müdürlüğü yeni Emniyet Müdürlüğü arka kısmında bulunan TOKİ konutlarının içinde bulunan Nene Hatun Sağlık Merkezi’nin çevre düzenlemesi kapsamında 80 ağaç fidanını toprakla buluşturdu. Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir , Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Erzurum Şehir Hastahanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör ve davetliler katıldı. Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, ağaç dikmenin hem doğaya hem de sağlığa katkıda bulunduğunu ifade ederek, “Orman Bölge Müdürlüğünün desteği ile bu gün 80 adet ağacın dikimini yapıyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz” dedi. Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay’da mevcut ormanların korunması yanında yeni ağaçlandırma alanlarının oluşturmasına da gayret ettiklerini belirterek, “Erzurum’da yıllık yaklaşık 5 milyon fidan üretimi yapıyoruz. Burada ürettiğimiz ve Erzurum şartlarına uygun fidanları toprakla buluşturuyoruz. Huş, ladin ve leylaklarımızı hep birlikte dikeceğiz. Bunlar inşallah nefes olacak. Elbette diktiğimiz ağaçların büyümesine katkıda bulunmak ve korumakta önemli” diye konuştu. Konuşmalarında ardından törene katılan davetliler hep birlikte ağaç dikimi yaptılar. Bu arada programın sonunda hem sağlık hem de çevre açısından farkındalık mesajı verme adına konuklar penaltı atışı yaptılar.