Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Bulut, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Haydar Cengiz ile birlikte Ardahan Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Oktay Ayatay, Ardahan Orman İşletme Müdürü Ömür Temur ve Uğurlu İşletme Şefi Alican Yılmaz ile birlikte önce Dedeşen Orman Emvali Satış Deposunu daha sonra Uğurlu Orman İşletme Şefliğinde 2022 yılında tabi tensil çalışması yapılan 95 ve 96 nolu bölmeler de ilk çimlenmeleri yerinde inceleyerek çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Bölgede mevsim şartlarının kısa olduğunu ve çalışmalarda buna göre önlem alınması gerektiğini ifade eden Ayatay, 2023 yılı yatırım programı ile diğer faaliyetlerdeki çalışmaların hiç bir aksaklığa sebebiyet verilmeden gerçekleştirilmesi için personele gerekli talimatları vererek çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.