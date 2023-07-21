Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Ağrı Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Ağrı Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek İşletme Müdürü Ferhat Altun ve Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Haktan Elbir ile birlikte Yukarı Dörmeli Köyü Sel Kontrol Projesi sahasında incelemelerde bulundu.

2019 yılında projelendirilen Yukarı Dörmeli Köyü Sel Kontrol Projesi kapsamında 25 hektar sahada akçaağaç, karaağaç, huş, sarıçam ve kuşburnu türelerinden 30 bin adet fidan toprakla buluşturulurken, 2023 yılında bu fidanların bakım çalışmaları kapsamında ot alma çapalama işlemleri yapıldı.

Bölge Müdürü Ayatay, Sel Kontrol Projesi kapsamında tesis edilen ağaçlandırma sahasında emeği geçen herkese teşekkür ederek 2023 yılı yatırım programı ile diğer faaliyetlerdeki çalışmaların hiçbir aksaklığa sebebiyet verilmeden zamanında gerçekleştirilmesi için personele talimat verdi.