Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Yaşar Öztaş eğitim merkezinde 2022 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği ve 2023 yılı program ve hedeflerinin ele alındığı toplantı yapıldı.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Yaşar Öztaş eğitim merkezinde 2022 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği ve 2023 yılı program ve hedeflerinin ele alındığı toplantı yapıldı.

Bölge Müdürü Oktay Ayatay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Etüt Proje Başmühendisleri, İşletme Müdürleri ve Fidanlık Müdürü katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında 2023 yılına dair temennilerini belirtilen Bölge Müdürü Ayatay şunları kaydetti: “Toplantımızın ve yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz 2022 yılındaki yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2022 yılında başarılı çalışmalar yaptık, başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Bu başarı; doğru planlama, azimli personel ve uyumlu ekip çalışması ile mümkündür. Aynı şekilde bu yıl da tüm programlarımızı eksiksiz olarak tamamlayarak yılsonu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

2022 yılı faaliyetleri ile 2023 yılı programlarının değerlendirildiği toplantıda, ormancılık faaliyetleri ile diğer iş ve işlemlere ilişkin çalışmalarda izlenilecek yol haritası ele alındı. Yıl sonu hedeflerine ulaşılması için alınması gereken tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda; yeni yöntemler, ihtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantının sonunda Bölge Müdürü Ayatay, tüm Şube ve İşletme Müdürlerine gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.