Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Vişneli köyünde, çoban Yusuf Ayan (24), komundüzü kuzeyinde koyun otlatırken 2 aylık yaralı bir yavru ayı buldu. Ayan, hemen gerekli müdahaleleri yaparak durumu yetkililere bildirdi.

Yardım çağrısının ardından gelen ekipler, Kafasından ve göğsünden yaralı yavru ayıyı veteriner kliniğine götürdü. Burada yapılan kontrollerin ardından yavru ayı koruma altına alındı.

Yusuf Ayan, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Doğayı ve doğada bulunan tüm canlıları korumalıyız," dedi.

Olay, doğa sevgisinin ve hayvanlara duyulan hassasiyetin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.