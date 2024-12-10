Öğretmenleri kişisel, sosyal ve kültürel yönden desteklemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Erzurum Öğretmen Akademileri’nin açılış programı gerçekleştirildi.

Palandöken Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde Öğretmen Olmak" konulu sunumlarıyla gerçekleştirilen açılış programına akademisyenler, idareci ve öğretmenler katılım sağladı.

"Erzurum Öğretmen Akademisi"nin açılış programında bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Bugün burada, geleceğimizi şekillendiren en kıymetli değerlerimizden biri olan öğretmenlerimize yönelik çok özel bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Öğretmen Akademimizin temel amacı, öğretmenlerimizi Anadolu’nun binlerce yıllık medeniyet birikimi ile buluşturmak ve bu birikimi, gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmalarına olanak sağlamaktır. Öğretmen Akademisi ile öğretmenlerimiz, eğitimdeki en son gelişmeleri takip etme fırsatına sahip olacaklardır. Bu sayede geleceğin Türkiye’sini daha güçlü bir şekilde inşa edeceklerdir" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile duygu, düşünce ve davranışta güzeli arayan; Anadolu’nun binlerce yıllık medeniyetinin aklıselim, kalbiselim, zevkiselim seslenişinin günümüze sunduğu çağrıya kulak veren nesilleri yetiştirmenin amaçlandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Erzurum’da "Edebiyat Akademisi, Müzik Akademisi, Biyografi Akademisi, Şehir ve Kültür Akademisi" olmak üzere bu yıl dört farklı akademi ile yola çıkıldığını belirterek; Erzurum Öğretmen Akademilerine gönül veren tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Program, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.