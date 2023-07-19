Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) tarafından Erzurum Kongresi’nin 104’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği’nin ikincisini bugün tarihi Çifte Minareli Medrese’de başladı.

ERSANDER, Erzurumlu sanatçıların karma sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Çifte Minareli Medrese’de dört gün devam edecek olan sergide; ahşap yakma, atık heykel, çağdaş hat, doğal taş, driftwood, filografi, fotoğraf, hat, kaligrafi, maket, naht, resim sanatçıların eserleri yer alacak. Erzurum Kültür ve Sanat Şenliği’nin açılışına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ve davetliler katıldı.

ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, yaklaşık 20 ay önce “Birimiz Hepimiz, Hepimiz Erzurum İçin” sloganını kendine şiar edinen dokuz Erzurum sevdalısının kurduğu derneğin Erzurum Kongresi’nin 104’üncü yıl dönümünde ikincisini yaptığı Kültür ve Sanat Şenliği’ne tüm Erzurumluları davet ettiklerini ifade ederek, “Bu vesile ile Çifte Minareli Medrese’nin avlusunu bize tahsis eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Her geçen yıl daha zenginleşerek ve daha büyüyerek gelişmesini umut ettiğimiz şenliğimizde herkesin keyifli vakitler geçirmesini umut ediyoruz” dedi.

Adem Çetin, Aysun Gemalmaz, Canip Cihangir, Doğan Hattatoğlu, Fesih Özyurt, Gülseren Özgör Dinçer, Hakan Demir, Neslihan Arzu Keteci, M. Ali Akbulut, Oğuzhan Türk, Ömer Odacı, Öztürk Akkök, Sabri Topdağı, Selma Uygur, Tennur Gülsüm Barın ve Ümit Gergit’in eserlerinin sergilendiği 2. Erzurum Kültür ve Sanat Şenliği dört gün ziyarete açık olacak.